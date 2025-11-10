台中市沙鹿納骨堂建於民國88年，歷經海風侵蝕、屋瓦損壞，對此，台中市民政局投入1430萬元啟動屋瓦修繕及防水層更新，並增設1521個骨灰櫃位，滿足地方安奉需求。民政局吳世瑋10日表示，此次補強除強化建物安全、提供家屬安心追思的環境外，更首創小型骨灰櫃位153個，提升空間利用率並減輕民眾負擔。

吳世瑋說，除沙鹿納骨堂，今年也陸續推動大肚山納骨塔建物修繕及梧棲納骨塔耐震補強等工程，並推動樹葬、海葬等環保自然葬，也說明今年在大肚山納骨塔及沙鹿區納骨堂也新設樹葬區，提供1500個穴位，全面提升殯葬設施服務品質，確保先人安息、民眾安心。

吳世瑋說明，沙鹿納骨堂此次共新增1521個骨灰櫃位，其中一般型櫃位（30×30×30公分）1368個，單櫃收費為3萬元；另因應部分家屬將骨灰再研磨，櫃位空間需求較小，特別設置全市首創的小型骨灰櫃位（30×18×30公分）153個，外觀設計簡約溫馨，單櫃收費為2萬元，除有效提升空間利用率，也能減輕家屬經濟負擔，提供更多元、彈性的安奉選擇。

台中市副議長顏莉敏、市議員王立任及陳廷秀均表示，雖然增設1521個新櫃位，但仍無法完全滿足在地需求，建議市府持續推動樹葬園區設置等，藉此降低塔位需求，並透過短、中、長期計畫多軌並行，持續紓解民眾治喪需求，讓殯葬空間發展更永續、更人性化。