雲林以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展，於89樓觀景台展出，展現雲林在地文化與台灣藝術之光；同時，微風廣場也開展科技光影互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅》，融合AI、光影與香氛打造五感夢境體驗，帶動年底文化觀光熱潮。

為展現雲林在地文化，雲林縣政府與台北101攜手推出《超越偶・超越巔峰》特展，即日起至115年3月1日在台北101觀景台89樓登場，以「布袋戲意象Ｘ森林療癒」為策展主軸，也讓台北101的觀光客感受國粹精華。台北101表示，雲林是布袋戲的故鄉，這項傳統藝術相當受到歐美旅客的喜愛，這次展出也讓旅客近距離欣賞經典戲偶，在世界之巔看見台灣文化之光。

《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》即日起在微風廣場登場。（微風提供）

另，科技光影互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站》即日起在微風廣場登場，為期2個半月，耗資3000萬元打造5米高魔法空間，邀觀眾走入真實夢境世界，該展占地橫跨微風廣場8、9樓，共有夢境入口、命運之門、泡泡之境、白兔之家等12大展區，全展空間融合光影科技與三款香氛，營造夢境般的五感沉浸體驗，打卡還可抽AirAsia「台北－吉隆坡」單人來回機票乙張。不僅重新詮釋經典故事，更以全新原創IP「勇敢愛麗絲」為主角，象徵夢想、勇氣與環保意識的覺醒，並展現台灣AI沉浸式內容產業的實力。