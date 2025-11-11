法國「殿堂級影后」伊莎貝．雨蓓即將再度來台！繼2023年在台中國家歌劇院 Arts NOVA系列，飾演《櫻桃園》中氣場強大的莊園女主人後，這次將重回遇見巨人系列，與曾在歌劇院演出《美國民主》、《兄弟們》的義大利名導羅密歐．卡士鐵路奇首度合作，帶來文學經典改編的《貝芮妮絲》，11月14至16日在大劇院上演。

17世紀法國文學家拉辛的經典悲劇《貝芮妮絲》，講述羅馬皇帝提圖斯和巴勒斯坦女王貝芮妮絲相愛，卻因為羅馬帝國不容許外國女王成為皇后，讓提圖斯必須犧牲愛情選擇責任；另一方面，提圖斯的好友科馬基尼國王安提歐克斯則單戀著貝芮妮絲。卡士鐵路奇以拉辛劇本為基礎，抽離情節，保留了三角關係中的愛、痛苦、壓抑與絕望的核心。

此劇2024年法國巴黎首演後，雨蓓精湛的演技讓媒體驚嘆拉辛劇中的「貝芮妮絲」這個名字幾乎消失，完全被伊莎貝．雨蓓的表演所取代，這是一種昇華，讓角色的絕望與演員自身的力量融為一體。

戲劇學者耿一偉表示：「卡士鐵路奇就是歐洲劇場的名牌包，《貝芮妮絲》看的不是故事，而是來經驗崇高：一個法國電影史上最重要的女演員，扮演法國文學史上的經典角色。」名導、影后強強聯手的現象級演出，不容錯過。