西班牙國王菲利佩六世10日訪問大陸，這是西班牙國王時隔18年再次訪陸。西班牙媒體透露，預計西陸雙方將簽署若干協定，包括覆蓋農產品與文化領域，推動大陸大學的西班牙語教學、電影合拍、海洋科學合作，以及豬肉、橄欖油、魚粉等農產品領域的合作。

大陸《環球時報》引述西班牙《國家報》報導，菲利佩六世10日抵達成都，出席出席陸西經貿論壇，隨後前往北京，與大陸領導人會晤，雙方將簽署一系列政治與經濟合作協定。

菲利佩六世訪陸首站為何選擇成都，西班牙《世界報》稱，選擇成都的原因包括，西班牙政府2022年在該市開設在陸最新的總領事館；此外，今年4月起，由四川航空運營的多班次成都直飛馬德里航班，也顯示出兩國對彼此的興趣。

此外，西班牙《國家報》10日援引數名隨團顧問的話稱，此次訪問是西班牙與大陸「關係升溫進程」的一部分，具有高度政治意義。西班牙不僅希望推動本國企業在大陸發展，還希望在政府層面進一步強化政治聯繫，並躋身於與北京關係更緊密的歐洲國家之列。

中國政法大學副教授潘灯接受《環球時報》訪問時認為，在美國推動「陣營化」對抗的背景下，西班牙作為歐盟重要成員國，國王、總理在年內分別訪陸傳遞清晰信號，即西班牙堅持獨立自主外交，拒絕在大國間「選邊站」；這呼應「歐洲戰略自主」的發展方向，為複雜地緣格局注入穩定性。