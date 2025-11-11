新北市三重區采新婦幼診所附設月子中心驚傳嬰兒遭不當照護事件！1名吳姓護理人員多次以未支撐頭頸的方式粗暴抱起新生兒，導致家屬懷疑孩子出現「搖晃症候群」症狀。民進黨議員陳啟能今（11）日召開記者會，痛批院方「推卸責任、管理失職離譜」，並強調此案凸顯月子中心制度性監督失靈，呼籲市府全面稽查，全案已由社會局與衛生局裁罰並進入司法程序。

家屬李亭蓁指出，她於今年5月31日入住采新月子中心休養，原預計停留15天，卻在6月10日上午透過監視畫面，發現吳姓護理人員抱嬰時「完全未支撐頭頸、動作粗暴」，隔日再次目擊同樣行為後錄影存證，擔憂孩子受傷而提前出院。院方事後不僅未道歉，也未提出改善說明，令家屬憤怒。

陳啟能辦公室執行長陳俊維在記者會上，現場示範「支撐頭頸、穩定托舉」的正確抱嬰姿勢。（張鎧乙攝）

直到8月9日帶孩子就醫時，醫師開立「疑似嬰兒搖晃症候群」轉診單，夫妻倆驚覺事態嚴重，於10月8日正式向議員陳啟能陳情，希望社會正視此一事件。

經議員轉請主管機關調查，社會局依《兒少權法》裁罰涉事護理人員6萬元並禁任1年，衛生局則依《醫療法》裁罰采新婦幼診所5萬元。陳啟能批：「院方僅以『護理人員已離職』卸責，完全沒有醫療單位應有的良知與擔當。」他指該院未通報主管機關、未檢討教育流程、亦未建立稽核制度，內控形同虛設，「一家醫療院所若連新生兒安全都守不住，談何專業？」

陳啟能強調，事件並非單一個案，而是制度崩壞的警訊。他要求市府衛生局與社會局全面清查該護理人員的照護紀錄，追蹤所有曾受其照護的新生兒健康狀況，防止潛在受害家庭被忽視。

為提升社會對正確嬰兒照護的重視，陳啟能辦公室執行長陳俊維在記者會上，現場示範「支撐頭頸、穩定托舉」的正確抱嬰姿勢，強調「一個小動作，可能就是守護孩子一生健康的關鍵」。

陳啟能表示，月子中心原應是讓新手爸媽安心託付的地方，卻因管理鬆散反成隱憂。他嚴正呼籲新北市府全面稽查采新婦幼診所及全市月子中心，確保照護品質達標，並要求院方公開道歉、檢討改善，主動追蹤受照護家庭健康情況。