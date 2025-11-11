為推動月經平權、消除月經污名，北市府攜手北安扶輪社於市政大樓1樓，設置北市第1台「多元生理用品放送機」，提供民眾於臨時或緊急情況下使用，僅需掃描機台QR-Code，即可免費領取衛生棉或衛生棉條，每人每20日可領取1次。北市社會局指出，未來將持續鼓勵各機關及場館依服務特性提供多元生理用品，並結合教育宣導提升公共服務品質，呼籲民間團體與企業共同響應。

社會局表示，北安扶輪社除捐贈機台和生理用品外，另捐贈 1萬7050份生理用品，含衛生棉與棉條，分送至北市各區公所及親子館，同時舉辦2場月經平權系列講座，分別於10月12日及12月13日舉辦，推動公部門性別友善空間示範，深化民眾對月經健康與性別平等的認識，打造包容友善的公共環境。

北市社會局表示，北安扶輪社除捐贈機台和生理用品外，另捐贈1萬7050份生理用品，含衛生棉與棉條，分送至北市各區公所及親子館，同時舉辦2場月經平權系列講座。（張珈瑄攝）

北安扶輪社社長Jennie說，月經平權這個提案很有意義， 希望能在台北這樣的國際城市中把性別平權做好並全力推廣。（張珈瑄攝）

社會局長、北市性平辦公室執行長姚淑文表示，月經是自然的生理現象，卻長期伴隨不便與污名，期盼透過公私協力推動月經友善空間，也象徵北市持續邁向性別平等與友善包容的城市，讓民眾自在面對自身需求。

姚淑文說，多年前社會開始推動月經貧窮議題，從孩子生理期開始到高一，每個月可以用教育局學生卡領取衛生用品，希望讓有經濟困難、買不起衛生用品的孩子也受到照顧，但除了月經貧窮問題外，希望宣導月經平權教育，在各公有場館如12區的區公所、親子館等努力推動；另也不會陷入性別刻板印象，不只提供女性領取，男性也可以幫伴侶領取，領取過程也等於上了一堂性別平權課程，未來也會將各場館提供的衛生用品數據列入性別統計指標，希望性別平權從認識月經開始。

北安扶輪社社長Jennie也說，扶輪社取之於社會、用之於社會，幾個月前聽到月經平權這個提案覺得很有意義， 希望能在台北這樣的國際城市中把性別平權做好並全力推廣，辦理第1場月經平權系列講座時，看到很多媽媽帶孩子一同參與，在以前的時代是沒有這樣的衛教課程，現在的孩子很幸福。