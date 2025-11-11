北市公園處主辦的城市花卉品牌「花IN台北」，於民國114年榮獲4項國際設計大獎金獎，包括澳洲雪梨設計獎、義大利羅馬設計獎、英國IAA倫敦設計獎、美國繆思創意獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域，展現「花IN台北」做為城市文化品牌的多元能量與國際影響力，更象徵台北以花藝美學成功在世界舞台綻放光芒。

公園處指出，囊括獎項有澳洲雪梨設計獎－品牌體驗類、義大利羅馬設計獎－建築設計〈公共藝術與公共裝置〉類、英國IAA倫敦設計獎－傳達設計〈文化觀光品牌與城市活化〉類、美國繆思創意獎－整合行銷〈文化觀光品牌與城市活化〉類，其中的雪梨設計獎更是榮獲年度最佳設計獎，成為該獎的品牌體驗類全球唯一獲獎得主，「花IN台北」在設計方面的功力已被世界看見。

北市公園處長藍舒凢表示，「花IN台北」以「花」為核心，串聯春、夏、秋、冬四季花展，讓都市空間融合花卉景觀、生活美學與觀光體驗。（北市公園處提供／張珈瑄台北傳真）

公園處長藍舒凢表示，「花IN台北」以「花」為核心，串聯春、夏、秋、冬四季花展，讓都市公共空間搖身一變，成為融合花卉景觀、生活美學與觀光體驗的主題場域，從花卉佈展設計、綠美化工程到永續材料應用，每一處細節都體現台北對城市美學的堅持與創意，這項品牌策略不僅深化市民對生活環境的認同，更吸引國際關注，讓世界看見台北的創意能量與文化軟實力，也讓「花IN台北」成為最能代表台北氣質的城市名片。

公園處園藝管理所主任吳旻靜補充，這些榮耀的背後是園藝人員、設計團隊與公部門共同努力的成果，從景觀規畫、藝術家參與、花卉栽培、現地施作到氣候調適，每場花展都經過無數次討論與調整，只為呈現最完美的花卉景觀，正因這份專業與熱情的累積，每年吸引數百萬名遊客走入展場，感受屬於台北的城市之花，也讓這座城市在花開時節綻放出生命力與溫度。