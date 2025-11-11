為推動國際交流，醒吾科技大學餐旅系今（11）日邀請義大利ICIF廚藝學院名廚保羅‧吉博多（Paolo Ghibaudo）到學校做示範教學，現場指導兩道高難度料理「豬頰肉卷干貝佐洋蔥醬搭紫薯片」與「皮蒙特大區傳統羊排佐蔬菜」，讓學生看的是掌聲不斷、親眼見證國際級的料理廚藝。

醒吾科技大學觀餐學院院長黃寶元表示，保羅•吉博多主廚曾任米其林一星餐廳「Ca' Vittoria」及ICIF義大利廚藝學院客座講師、君品酒店雅意廳行政主廚、米其林三星餐廳「Piazza Duomo」與米其林二星餐廳「Combal Zero」主廚等亮眼的職涯，且曾與多位義大利頂級餐飲名匠合作，積累豐富的一流經驗；透過世界級主廚的現場教學，學生不僅學習技法，更理解背後的文化與美學價值，為未來進軍國際餐飲舞台奠下基礎。

擔任主廚助手的餐旅系學生莉娜說到，這是令人驚嘆且受益匪淺的經歷，學到了很多義大利美食知識，尤其是每道菜都加注了熱情和創意；對於大廚精湛的技藝和對細節的關注令人印象深刻，對於能與名廚同台實作收穫滿滿，也體會到團隊分工與專注精神。