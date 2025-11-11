乾杯董事長平出莊司表示，「牛舌佑介」不僅是品牌拓展，更是集團紮根牛舌產業鏈的關鍵動能。透過整合外販、餐飲、寵物三大事業線，從上游採購原料、中段加工技術到下游涵蓋餐飲及寵物零食的全牛舌利用，形成難以複製的核心競爭優勢，成為未來成長的穩定支柱。

平出莊司指出，乾杯集團長期實施全牛舌利用策略，牛舌中僅47％的中後段部位可供人食用、供應給旗下餐飲事業，其餘53％轉作高附加值的「毛孩乾杯」原料。然而，隨著寵物事業「毛孩乾杯」業績連年翻倍成長，原料需求急遽增加，已面臨原料供應瓶頸的新挑戰。

乾杯觀察發現，台灣牛舌市場需求蓬勃，牛舌在旗下燒肉品牌穩居人氣冠軍商品，每年銷售近30萬份、平均每5位顧客就有1位點購。此次推出新品牌「牛舌佑介」，可憑藉全牛利用策略帶來的顯著成本優化，得以提供市場最具競爭力的定價，強勢搶攻牛舌市場。

同時，透過開展牛舌事業，乾杯集團牛舌整體使用量將大幅增加，單店每月預計可增加約1噸寵物食品的牛舌原料供應，穩定提升「毛孩乾杯」原料來源，一舉實現餐飲與寵物食品事業的雙重綜效。

乾杯指出，牛舌市場多數業者普遍面臨原料取得不穩、採購成本高昂、缺乏專業加工能量等三大挑戰。集團憑藉與全球牛舌採購量排名第三的日鐵物產長期合作，擁有穩定且具優先權的採購管道。

結合強大的進口規模與全牛舌部位運用的獨特優勢，加上旗下外販事業自有加工廠提供專業修清牛舌服務，將使乾杯在供應鏈整合上具備絕對掌控力與成本競爭力，為「牛舌佑介」奠定新業態的市場話語權。

「牛舌佑介」定位為炭火燒牛舌定食專賣店，承襲傳統仙台式炭烤手法，並針對女性市場偏好進行升級設計，口味與用餐體驗上更具精緻與時尚氛圍。品牌以390元起的定食價格，客單價設定於550～600元之間，展現強大價格競爭力與市場破壞力。

乾杯集團看好新品牌「牛舌佑介」的成長潛力，預計2026年將展店3間，鎖定百貨商場據點，以快速提升品牌曝光與知名度。寵物食品事業方面，「毛孩乾杯」現已開發10款牛舌零食，可在600間通路門市購買。

乾杯本月也攜手耐斯集團合作推出聯名寵物健康零食，12月將在寵物公園推出4款零食，預計2025年總銷售將達15萬份。在新品牌「牛舌佑介」擴大牛舌原料供給後，2026年銷售規模預期將可翻倍至30萬份，迎接爆發性成長。