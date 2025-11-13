餐飲集團為勾起民眾嚐鮮心理，不斷以自豪優勢打造新菜色，乾杯集團觀察台灣牛舌市場需求蓬勃，集團旗下燒肉品牌中，牛舌穩居人氣第1商品，每年銷售近30萬份，於是推全新牛舌定食品牌「牛舌佑介」；吉豚屋則首次推出全新厚切多汁的「吉豚厚啾排」，用大份量厚切肉排打造極致飽足感。

乾杯集團長期實施全牛舌利用策略，牛舌中僅47％中後段部位可供人食用，供應給旗下餐飲事業，其餘53％轉作高附加值的「毛孩乾杯」原料，新品牌「牛舌佑介」憑藉全牛利用策略帶來的顯著成本優化，強勢搶攻牛舌市場，同時，將大幅增加牛舌整體使用量，單店每月預計可增加約1噸寵物食品的牛舌原料供應，穩定提升「毛孩乾杯」的原料來源。

「牛舌佑介」為炭火燒牛舌定食專賣店，首店將於12月21日進駐台北統一時代百貨B2，承襲傳統仙台式炭烤手法，並針對女性市場偏好進行升級設計，在口味與用餐體驗上更具精緻與時尚氛圍。品牌以390元起的定食價格，客單價設定於550至600元之間，集團看好新品牌成長潛力，預計2026年將展店3間，鎖定百貨商場據點，以快速提升品牌曝光與知名度。

吉豚屋首次推出全新厚切多汁的「吉豚厚啾排」，共有「吉豚厚啾排定食組」、「蓬蓬厚啾排丼組」2款。（吉豚屋提供／朱世凱台北傳真）

吉豚屋此次推出的「吉豚厚啾排定食組」是以厚切豬排搭配新鮮爽脆的高麗菜絲、清香開胃的柚香蘿蔔，以及料多實在且溫潤濃郁的人氣豚汁，展現道地的日式定食風味；「蓬蓬厚啾排丼組」是以雙倍雞蛋製成的滑嫩香蛋搭配酥脆厚切豬排，鹹甜交織的滋味層次豐富、香氣誘人。