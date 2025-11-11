邦睿生技前10月合併營收2億4881萬元，年增40%。主要是因為男性精子品質檢測儀以及耗材的產品利基點在於使用快速簡單又自動化，利用AI檢測儀全程只要三個步驟等待一分鐘就可以判讀出精子常規的相關數據，替生殖中心或醫檢單位省下了大幅的人力，產品在各國的人工生殖市場中逐漸取代人工鏡檢，進而帶動市場拉貨需求。

邦睿生技財會行政副總楊佩真表示，目前產品已經累積銷售到世界75個國家，仍持續開拓新市場，今年通過「MDSAP醫療器材單一稽核方案」品質系統認證，滿足澳洲、巴西、加拿大、日本和美國這五個主要市場的監管要求，在加拿大也已經和經銷商簽定經銷合約，另也取得了俄羅斯當地主管機關產品註冊通過，預計全球銷售版圖將持續擴大範圍，為第四季及明年營收注入新的市場動能。

邦睿生技事業發展副總楊婉嫈指出，公司2026年成立滿十周年，研發走向也將跨出男性生殖領域進入到卵子冷凍解凍的技術開發，主要是近年來女性凍卵意識抬頭，有些人是為未來留一個可能性而凍卵，有些是正在進行人工生殖療程而凍卵。

邦睿生技觀察到臨床上冷凍解凍的人工操作過程與卵子的存活率大有相關，公司有幾項優化操作流程的方法，也正加緊腳步研發，希望能盡快推出產品問世。