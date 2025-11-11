屏東縣議員梁育慈11日在業務質詢時，提出「智慧農業」議題，她列舉他縣市為強化農業發展，相繼推出智慧農業設施補助計畫，但農業大縣屏東縣卻不見具體政策，因此建議縣政府應規畫相關補助，黃明賢則點出無人機噴藥可減少農民職災，但屏東使用的面積卻減少中，認為縣府推動成效不佳，對此，縣府農業處表示，積極改善中。

梁育慈在質詢時提出，屏東縣是農業大縣，應有完善的農業政策規畫，但在看到雲林、彰化、高雄等縣市政府自編經費推動智慧農業設施補助計畫後，卻不見屏東縣政府有相關的具體政策。

屏東縣議員黃明賢在業務質詢時指出，無人機噴藥可減少農民職災，但屏東使用的面積卻減少中，認為縣府推動成效不佳。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣議員梁育慈在業務質詢時指出，他縣市相繼推出智慧農業設施補助計畫，卻不見屏東有具體政策。（謝佳潾攝）

梁育慈說，從他縣市補助計畫來看，大至智慧感控系統、環控系統、灌溉系統，小至機器人採收機、自走式噴藥車都有補助，不僅能協助農民節省人力成本，也能有效增加產值，高市府就曾表示，4年的智慧農業帶動6.24億元產值，今年可望拚破7億元，而屏縣府是否也應將科技化農業列為優先施政，規畫進行智慧型農機補助。

黃明賢同樣對屏縣府農業政策有疑慮，他說，有學者表示，農民腎臟有問題與長期暴露在用藥環境具一定關聯，所以相關部門都在推廣無人機噴藥，但據統計，去年屏東縣使用無人機噴藥的面積為626.8公頃、占全縣總耕作面積0.88％，使用率已經很低了，不料今年更低，使用面積僅剩498公頃、僅占0.66％，足見縣府推動成效不佳。

對此，縣府農業處表示，就智慧型農機補助部分，因屏東的耕作面積比較大，所以建置費用也會比較昂貴，因此農民若有機具補助需求，縣府都會盡量媒介向中央申請，且縣府從前縣長潘孟安時代就開始協助農民機具補助，議員的建議會納入參考改善。

至於無人機噴藥，農業處表示，減少使用可能與氣候有關，今年雨季比較長不利飛行，但有使用的面積確實比較少，將再努力推廣。