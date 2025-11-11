由翁倩玉、陳意涵、孫淑媚等人主演的《陽光女子合唱團》11日發布首支預告，全片主軸重心就是女主角陳意涵，在拍攝初期，陳意涵坦言自己有些緊張，因為需要面對一群女星一起演出，很怕會跟別人的語速、氛圍連不起來，也擔心會「各演各的」狀況發生。結果這個心就是白擔了，這群女星的感情就在拍攝過程中一下子就建立起來，最後她們全部變成了一家人。

今年才上了小巨蛋舞台擔任A-Lin嘉賓的陳意涵，在《陽光女子合唱團》也有很多可以發揮的地方。電影裡面有一些歌舞橋段，女星們在演出的時候還要做一些「角色平衡」的挑戰，因為演員角色在舞台上表演時，還要有觀眾在台下的既視感。陳意涵提到：「因為唱跳會怕太用力。其實我真的有幾次被導演要求『再克制一點』，因為我在戲裡不該跳太好！我就設計自己那個角色是不太會跳、但很投入。」但是馬上就被孫淑媚笑著吐槽說：「她隨便扭都很好看，根本演不出『不會跳』吧！」

儘管大家都覺得歌詞很難背，站在舞台上的空間比較小，一直都很怕打到旁邊的人。陳意涵說：「哈哈哈前排那為真的扭得太大力了！我都一直在閃躲。但是我們覺得整組人就是很放得開，所以就更敢玩！」