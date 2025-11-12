美國海軍「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）航母打擊群周二進入加勒比海區，與委內瑞拉攤牌緊張升高。

美國海軍最大，也最先進的航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）周二進入加勒比海區，使當地美國戰艦數量超過 12 艘，加強了美國打擊涉嫌運毒船隻或委內瑞拉陸上目標的戰力。同時川普政府正權衡採取進一步軍事行動，以推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

綜合外媒11日報導，「福特」號抵達的消息傳出才1天後，美國防長赫格塞斯便宣布，周日在東太平洋兩次攻擊涉嫌走私毒品船的行動中，有6人喪生。這將相關行動的死亡人數提高為76 人，而這是自 9 月初以來，美軍在太平洋及加勒比海發動的第19次攻擊。

隨著「福特」號及3艘飛彈驅逐艦抵達，使當地現有的10,000 名部隊增加約 5,500名軍事人員，其中約有半數駐紮在波多黎各陸上，另一半則在8艘戰艦上。而美國部署超過 15,000名軍事人員，創下當地數十年來軍事集結的最大規模。

先前美國航母在加勒比海及拉丁美洲周邊水域巡航時，海軍說是「親善」巡訪。但現任及前任美國海軍官員說，縮短「福特」號在地中海預定的數月部署，並將它轉調到拉丁美洲，以執行可能的戰鬥任務，十分不尋常。

五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）周二在聲明中說，美國部隊「將加強美方偵測、監控和打擊非法行為者和活動的能力，而這些行為者及活動危害美國本土的安全與繁榮，還有我們在西半球的安全」。

「福特」號搭載了超過 75 架攻擊、監視及支援軍機，其中包括 F/A-18 戰機，而影響不僅限於美國對涉嫌販毒船隻的攻擊。事實上，多位美國官員說，川普政府也已制定一系列針對委內瑞拉的軍事行動選項，包括直接攻擊保護馬杜洛的軍事單位，以及奪取委內瑞拉油田的控制權。

馬杜洛在美國因涉嫌販毒指控被起訴，美國懸賞5,000萬美元（約15.5億台幣）加以緝捕。川普政府官員堅稱，馬杜洛並非外國領袖，而是「美國司法的逃犯」。不過，馬杜洛和其他委內瑞拉官員指控美國「捏造」危機，企圖推翻該國的左翼社會主義政府。

而隨著「福特」號航母就位，美國政府官員坦承，壓力將增加，利用武力威脅促成某種外交協議以除掉馬杜洛。或利用航母及周邊軍事龐大火力來實現這目標。而海軍官員說，一旦「福特」號在新戰區就位，艦上的攻擊機通常只需要數天，就能恢復起降行動。