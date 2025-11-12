因為鳳凰颱風，台南已經宣布停止上班課，民進黨立委陳亭妃今（12）日上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。陳亭妃強調，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政。

面對2026年藍白合的挑戰，陳亭妃直言，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏四萬多票；2026年藍白完全聯手，氣勢更強。如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？她要用行動證明，我就是那個最強的母雞。

陳亭妃表示，今天因爲鳳凰颱風，台南已宣布停班課，所以必須固守台南，因此沒有辦法親自到中央黨部登記，已經委由辦公室主任完成台南市長初選登記，但是亭妃絕對有信心要將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量。」因為我們要讓台南的光榮與自信重現。

陳亭妃強調，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政，如果連台南都要讓賴主席擔心，那怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖？所以台南一定要大贏。這不只是選舉，而是守護民進黨、守護台灣的行動戰。

她也提到，國際間對女性領導力的期待正不斷升高。日本首位女首相高市早苗上任後，支持度高達82％，展現女性領導的堅定與溫度。陳亭妃說：「台南400年來從未有過女性市長，這次我要用行動證明，女性的力量可以讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力。」

陳亭妃表示，颱風來，她守在台南；挑戰來，衝在前面。這是她的責任，也是信念。會成為最強母雞，帶領最強小雞，用行動贏得2026，穩住2028，讓台南繼續榮耀前行、大步向前。