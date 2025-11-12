普發萬元相繼入袋，連鎖壽司店同樣把握這波消費商機，以新菜單吸引食客埋單，過去壽司常被視為夏天首選，冬天則容易被貼上冷食標籤，業者為此強打新款熱騰騰拉麵，同時以辣味美食、暖胃炸物拼場，預期人流上揚至少10％。

壽司郎首度與北海道拉麵名店「一幻」合作，推台灣限定聯名「一幻蝦味噌拉麵」，選用甜蝦並加入台灣在地葡萄蝦以小火細熬，隨後融合味噌醬底後，呈現濃郁不膩口滋味；另品牌即日起推冬季限定活動「感蟹祭」，除了「螃蟹奶油可樂餅」回歸，還有豪華的「爆量3種海味軍艦」、「北海道產帝王蟹海苔包」等。

爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS即日起推全新冬季菜單，包括首款現煮熱湯麵與熱食新菜。（爭鮮餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS推出首款現煮熱湯麵「韓風人蔘雞拉麵」，以濃郁人蔘雞湯為湯底，搭Q彈拉麵與嫩滑雞肉療癒味蕾，同步推新品「韓風人蔘雞湯」、「韓風鰻魚三味」、「韓味和牛三重奏」等，11月17日起再祭萬元放大術，購買電子禮券最高可現賺100元。

藏壽司與哆啦A夢聯名打造可愛周邊。（藏壽司提供／朱世凱台北傳真）

藏壽司帶領味蕾環遊世界，主打「韓國辣醬蝦」以甘辛調醬油醃漬，微辣不嗆，「馬來西亞參峇辣醬唐揚蝦」將炸蝦唐揚佐上參峇辣醬相當開胃，「新加坡辣椒螃蟹」以酥炸軟殼蟹搭特調番茄甜辛醬，再配鬆軟豆乳甜甜圈帶來甜辣交織口感；品牌11月14日起推哆啦A夢與哆啦美13款壽司主題限定扭蛋，可愛公仔吊飾、磁鐵書籤、胸章有機會帶回家。