德國海軍首架P-8A「海神」（Poseidon）反潛機上週正式抵達柏林，象徵德國邁入新一代海上偵察與反潛作戰時代，官員表示，該機隊任務是確保俄羅斯潛艦無法在未被偵測的情況下進入北大西洋。

防務新聞（Defense News）報導這架P-8A將以德國北部的諾德霍爾茨（Nordholz）空軍基地為主要駐地，但德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）指出，未來這批共8架的「海神」機隊將有相當多時間部署在國外，主要從英國、挪威與冰島起飛，執行北大西洋監控任務，這項安排已與各駐地國「明確達成共識」。

佩斯托瑞斯強調，德國將與其他北約盟國密切合作，尤其是加拿大，藉此「擴大我們的存在與行動範圍」。

P-8A「海神」由美國波音公司製造，是現代化的海上巡邏與反潛戰機，能偵測並必要時攻擊潛艦與水面艦艇，德國聯邦國防軍稱之為「德國最大型的作戰飛機」，目前包括美國、英國、挪威與加拿大等北約國家皆已操作此型飛機，德國引進後將進一步提升盟軍間的協同作戰能力。

佩斯托瑞斯指出，德國在「遠北地區的威懾貢獻」將主要仰賴這款飛機。德國飛行員已在美國及英國機隊中受訓數月。

與民用波音737互通，運作成本降

P-8A的服役將取代老舊的P-3「獵戶座」反潛機，帶來重大戰力提升。由於「海神」採用與波音737相同的機體結構，可由民間維修廠維護，大幅簡化後勤。其機載感測器、作戰主控台與軟體皆屬當代最先進水準。

首架「海神」於上週五（7日）下午自冰島凱夫拉維克機場飛抵柏林，中途經由波音位於西雅圖附近的工廠起飛<德國海軍副參謀長迪爾茨（Axel Deertz）表示，這不只是單純的轉場飛行，所有系統均在途中完整測試，「其性能確實令人印象深刻」。

德國預計還將接收7架P-8A，另有2架近期內交付。德國國防軍並保留再增購4架的選項，未來總數可能達到12架。