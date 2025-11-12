普發1萬元現金首批今（12）日入帳，許多人查詢帳戶時紛紛發現，入賬匯款備註欄各有不同。一位男子分享，自己使用的中國信託帳戶顯示「行政院發」的「發年金」，讓他忍不住好奇其他家銀行顯示什麼資訊，貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛指出，大多備註了政策名稱「全民＋1政府相挺」，其中最詳細的應為元大銀行，除了文字訊息還有一串英數字，讓男子直呼像在打密碼。

原PO在Dcard發文表示，這次普發現金效率相當好，他周一登記、周三即入賬，他使用的是中信帳戶，匯款主旨為「發年金」、備註則是「行政院發」，也讓原PO忍不住好奇詢問，「歡迎各位分享其他銀行或是郵局或是農漁會信合社的備註」。

對此，許多網友紛紛回應，「台銀的備註『全民＋1政府相挺』，笑死」、「中華郵政：行政院發」、「將來銀行『全民＋1政府相挺』」、「彰化銀行是『行政院』」、「永豐『全民＋1政府相挺』」、「台新：行政院發＋健保卡號」、「連線銀行－行政院發」、「第一銀行：行政院發」、「上海銀行的寫金資轉帳，備註行政院發11411」、「農會的也是行政院發」、「遠東銀行：代發年金11，行政院發」，其中最詳細的是元大銀行，備註顯示「行政院發11月代發款項 00004 213Z00 FIS3」，讓原PO直呼像在打密碼。

財政部表示，普發1萬元現金若選擇登記入帳，首批將自今日起陸續發放；此外，部分對象可免登記，款項會直接匯入個人帳戶，包括領有各類勞保、災保與國民年金、老農津貼、農民退休儲金或勞工退休金的月退休金者，以及身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、公費就養榮民、安置兒少，還有各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其我國國籍眷屬。