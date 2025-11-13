能說多種語言，除能在求職加分，還能預防失智。一項橫跨27國、逾8萬人的研究發現，會多種語言的人，大腦老化速度比較慢，並能減少認知退化的風險，且這種對大腦保護的效應，會隨著語言數量的增加，而更加明顯。

臉書粉專「生醫前線觀察員的閱讀筆記」表示，一項發表於《Nature Aging》（自然老化）的大型研究，涵蓋了27個歐洲國家的超過8萬名參與者，顯示雙語或多語者的人，除了能運用多種語言與人溝通之外，也具有保護大腦、減少認知退化風險的效果」

語言數量與護腦呈正相關

研究發現，會多種語言的人，出現加速生物老化跡象的機率，約為只會一種語言者的一半。研究團隊運用運算模型，計算每位參與者的「生物行為年齡差」也就是實際年齡與預測生理年齡之間的差距，結果發現掌握的語言越多，年齡差越小，代表老化速度越慢，這種保護效應，也會隨著語言數量的增加，而更加明顯。

這項研究在了解多語能力如何促進健康老化方面，具有重要突破，也解決了以往樣本規模過小、結果不一致等問題。研究者控制了教育程度、財富、移民背景等多項干擾因素，進一步強化了多語能力，對維持認知活力的證據。

延緩大腦退化的速度

專家指出，這些結果證實雙語或多語能力能提升認知儲備，即大腦對老化與損傷的抵抗力。人的大腦從40歲起，每10年平均會縮小約5%，但透過學習語言等心智刺激，可延緩此過程，鼓勵兒童到老年人都學習更多語言，這也是促進終生大腦健康與降低失智風險的有效方法。