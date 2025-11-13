大陸央視13日報導，大陸工業和資訊化部指出，「十四五」時期，大陸工業機器人產品產量及國產化率不斷突破，產業發展取得顯著成效。

「十四五」時期，大陸工業機器人產品技術加速創新反覆運算，顯示器、伺服系統、控制器等關鍵零組件配套能力顯著增強。2024年大陸自主品牌工業機器人銷量為17.7萬台，「十四五」期間年均增速達到33.1％；2024年自主品牌大陸市場占比首次突破50％，達到58.5％。

同時，「十四五」以來大陸工業機器人新增裝機量占全球比重超50％，已在國民經濟71個行業大類、241個行業中類實現應用。

「十五五」時期，大陸將推動機器人產業與人工智慧等新技術深度融合。同時，圍繞機器人的細分場景需求，加速產品創新和迭代。

新華社報導，2025大陸機器人產業發展大會稱，今年前三季，大陸機器人行業營收同比增長29.5％；工業機器人產量達59.5萬台，服務機器人產量達1350萬套，均已超過2024年全年產量。

近年來，機器人產業在大陸國家政策大力支持、市場需求的強勁牽引下，綜合實力實現了大步跨躍。大陸機械工業聯合會祕書長、機器人分會執行副理事長兼秘書長宋曉剛表示，從應用量來看，大陸連續12年穩居全球第一大工業機器人應用市場，2024年中國市場工業機器人銷量達30.2萬台，比2020年累計增長68.7％，占全球總銷量的54％；保有量突破200萬台，比2020年的96萬台增長1.1倍，位居全球首位。