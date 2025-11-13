央行去年9月祭出第七波信用管制，房市交易陷入冰封期，據統計，今年上半年全台住宅買賣移轉筆數僅4萬7,554筆，創16年統計以來史上新低； 央行副總裁嚴宗大13日赴立法院財政委員會進行「經濟成長讓全民共享：政府縮短所得差距暨改善貧窮化對策」進行專案報告，國民黨立委賴士葆質詢關心，央行是否在年底理監事會鬆綁信用管制？嚴宗大表示，待下次理監事會議將進行討論與檢討。

嚴宗大坦言，去年房市有炒熱的現象，第七波信用管制出爐後，現在相對平淡很多，央行每季都會檢討先前推出政策的效果，並做滾動式的調整。

對於第七波信用管制鬆綁？嚴宗大透露，其實從央行上次理監事會議紀錄就可以看得出來，信用管制確實有做一點調整了，對民眾最明顯的感受即換屋族的期限，從1年延長至18個月，並放寬部分規範，由於房市交易冷清，央行是否持續鬆綁信用管制？嚴宗大表示，下次理監事會將進行內部討論，待央行理事們後續討論並做決定。