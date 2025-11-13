藝術作品《聯》位於綠島鄉帆船鼻大草原，由日本藝術家菅野麻依子創作。（摘自東海岸大地藝術節官網／蔡旻妤台東傳真）

綠島牛頭山能觀日出、賞夕陽，是極具潛力的文化地景。（蔡旻妤攝）

台東縣每年有縱谷、東海岸、南迴等三大藝術季，縣內多處設有大型藝術裝置，唯獨綠島鄉至今僅有1件作品，無黨籍議員王姷力今（13）日在台東縣議會縣政總質詢強調，綠島許未見新作，呼籲台東縣府文化處積極爭取，為離島增添觀光亮點；文化處長李吉崇回應，將與交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處等相關單位研議。

中央與地方每年在台東舉辦的3大藝術季，包括農業部農村發展及水土保持署主辦的「縱谷大地藝術季（漂鳥197）」、東管處的「東海岸大地藝術節」，及縣府主辦的「南迴藝術季」年年都有新作問世。

王姷力播放影片指出，綠島現有的《聯》位於帆船鼻大草原，由日本藝術家菅野麻依子創作，象徵與太平洋島鏈的連結，是島上唯一的公共藝術作品，顯示綠島的文化能見度明顯不足，「綠島唯一進步的是廁所，從兩三星級升到五星級，其他都沒有，請處長對綠島多用心」。

李吉崇表示，東管處每年舉辦東海岸大地藝術節，將再與該單位協調，研議在綠島新增藝術裝置的可行性。

王姷力進一步建議，牛頭山能觀日出、賞夕陽，是極具潛力的文化地景，可討論在該處新增藝術裝置，避免被林投果樹淹沒。