進入年底傳統的購屋旺季之際，房市依然展現疲弱。雖然市場減量推案奏效，待售案數創12個月新低量，賞屋客微幅回流、回升近四個月高水位，不過總體來說，房市仍處於衰退格局，平均有四成新案數單周賞屋客只有個位數，有案場單周成交掛蛋，甚至傳出售人員「等嘸人」、頻打瞌睡的現象。

住展雜誌今天公布最新的10月「住展風向球」，在後928檔期帶動下，分數微幅增至37.4分，但燈號還是維持在代表衰退的黃藍燈。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，10月預售屋供給面比9月增加100多億元，來到500多億元，依今年每月平均值約600億元來看，並不突出。

在需求面方面，還是疲弱。

統計顯示，指標案每周平均來客組數約12.9組，成交組數約0.8組。

陳炳辰分析，10月來客量微幅提升，主要來自新案、話題案拉抬，不過仍有四成新案數，一周僅來客量平均僅個位數、或成交掛蛋窘況，10月連假多的出遊氛圍，以及天氣不佳等因素也影響至案場看屋買屋興致，亦傳銷售人員等無客人頻打瞌睡情事。

至於待售建案數量，已不再攀升，下降至1,414案，幾乎與前月持平，為近12月低量、也中止去年下半年開始月月連續上升局面。陳炳辰表示，主要因為建商推案節制，加上舊案陸續消化，使得賣壓受控。其中，台北市、桃園的待售案，減幅較明顯，部分建商推出低總價小宅案，已逆勢突圍奏效。

至於議價空間方面，開價與成交價還在一成以內。

陳炳辰表示，今年北北桃基已有預售新案，每坪成交單價再創區域新高，不少建商仍不減持續推出高價案，拿捏好自身品牌、開案地段、小坪數規劃等原則，有望逆轉勝吸引買氣，縱然偏屬個案表現，給予房價支撐條件。

陳炳辰指出，值得注意新北市、桃園將有數個百億元大案，有很大機會在今年壓軸的年底兩個月問世，預期北台灣全年推案量，有機會守住1兆元關卡。