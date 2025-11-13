《豬人》洪君昊（右）與豬靈魂交換後把家裡弄得一團糟。（LINE TV提供）

鄭人碩（右）、簡嫚書飾演一對離異夫妻，大兒子洪君昊（中）意外與豬交換靈魂。（LINE TV提供）

話題影集《黑盒子》開播以來已蟬聯LINE TV、NETFLIX雙平台二週收視冠軍，本周五14日將播出第三單元《豬人》，由鄭人碩與簡嫚書飾演一對離異夫妻，面臨大兒子小偉（洪君昊飾）意外與「豬」靈魂交換的離奇事件。

劇中飾演豬舍主人的鄭人碩透露，自己對豬並不陌生，甚至有過真實的養豬經驗，也為了詮釋不擅長表達愛的單親爸，刻意克制與飾演兒子的洪君昊互動，而洪君昊則靠幻想自己是豬來揣摩角色，不帶入人類的思考模式，全力投入表演。

《豬人》創台劇首例，以創新「人與動物靈魂交換」的奇幻題材改編，鄭人碩劇中飾演典型的台灣農村爸爸，繼承父親留下來的豬舍，靠養豬生活。鄭人碩說：「我以前當兵休假的時候，曾去同梯朋友家打工，他們家是養黑豬，規模龐大有上百隻，所以對豬舍很熟悉，只是戲裡是白豬，數量也沒那麼多。」

他透露，劇中看起來很多豬，其實拍攝時有的豬是假體，但透過特效呈現後完全看不出來，不過劇組仍有遴選出合適的「豬演員」和他對戲，他笑說：「有些豬真的很敬業，都不會亂動，還會抬頭看我，好像真的在聽我講話，我們彼此都很尊重對方，他們是很棒的對手。」

劇中爸爸有愛說不出口，同是單親爸爸的鄭人碩與角色相反，「我就把對戲外兒子的那份溺愛再收回一點，因為劇中的爸爸，其實很愛孩子，只是用錯方式。」為了呈現戲中父子間的距離感，鄭人碩戲外也刻意克制與洪君昊的互動，「君昊是很聰明又活潑的孩子，在現場總是有一百萬個為什麼，但如果戲外太親近，那份距離感就不會有了。」

談及印象深刻的橋段，鄭人碩分享，有一場向神明哭求尋回兒子的戲，需要呈現糾結又心痛的情感，因此他帶入自己的人生經歷，「媽媽在我高中時期生病過世、爸爸沒幾年就倒下，當時我才二十幾歲，覺得這一切對我很不公平，為什麼要承受這樣的事情，我把那個難受放大10倍、20倍，再帶進角色裡。」

飾演兒子「小偉」的洪君昊，劇中與豬靈魂交換後，性情大變、行為舉止詭異，甚至被懷疑中邪而被帶去收驚，每個戲劇橋段都充滿挑戰。洪君昊去年拍攝時才10歲，他表示一看到小偉的角色設定就立刻被吸引，「這個角色很有挑戰性，我非常想要演豬。」

為了詮釋靈魂交換後的小偉，洪君昊特別觀察豬的行為模式，上了多堂動作課，從走路姿勢、眼神反應都有研究，他補充：「因為交換靈魂後的小偉已經不是人，我就盡量讓自己變成豬，不能用人類的思想去想事情。」而談到能與前輩簡嫚書、鄭人碩合作，讓洪君昊開心不已：「我常常看他們的戲，很希望有一天能合作，這次真的太興奮了，希望還有機會再一起演戲。」

《黑盒子》改編自LINE WEBTOON台灣人氣作家Pony的同名漫畫，第三單元《豬人》描述住在鄉下的小偉（洪君昊飾），最討厭豬圈的臭味，也最討厭爸爸（鄭人碩飾）總是偏心弟弟。一場惡作劇和誤會，他以為只是一次對弟弟的報復，卻沒想到，會換來一場徹底顛覆人生的靈魂交換，當小偉變成豬，卻發現他一直忽略的愛與陪伴。該劇14日LINE TV首播，一次播出三集。