IDC分析，第三季市場動能回升主要受到兩大因素帶動，首先是華為、榮耀、vivo等品牌持續穩定發揮；其次，各家新一代折疊機集中上市，也為市場注入明顯活力。

報告顯示，華為以68.9%的市佔率穩居大陸折疊機市場第一名。IDC指出，華為成為首個在大陸市場折疊機累計出貨突破1500萬支的品牌，並藉由三折、寬幅折疊等多樣化形態，加上全方位的旗艦體驗，在技術演進與產品創新上持續領跑市場。

榮耀憑藉Magic V5與Magic V Flip系列，以11.2% 市佔位居第二。vivo則以5.0%市佔排名第三，旗下X Fold5系列在維持價格競爭力之餘，也積極強化與iOS生態間的跨平台互通能力，形成差異化優勢。OPPO名列第四，與vivo僅相差0.1個百分點。三星則因Galaxy Z Fold7系列在輕薄化設計方面取得突破，成功重返大陸市場前五名。

IDC分析指出，長期而言，隨著供應鏈成熟度提升帶來的成本下降、售後維修體系更加完善，再加上折疊機新形態更貼近用戶需求，折疊手機將成為高端市場的重要戰略產品，推動整體產業由存量競爭走向創新驅動，未來市佔仍有進一步提升空間。