國化第三季EPS 1.18元，季、年躍進90.32％、280％；前三季營業虧損0.64億元，稅後純益3.86億元，EPS 2.56元。東鹼第三季EPS 1.07元，季增970％；前三季營業利益8.04億元，稅後純益5.48億元，EPS 2.2元。

此外，永捷第三季營運由虧轉盈，EPS 0.53元，較第二季虧損0.53元、去年同期虧損0.08元，跨步反轉；前三季營業虧損2.06億元，稅後純益1.25億元，EPS 0.7元，年增337％。

磐亞（4707）第三季EPS 0.31元，季增287％，年成長47.62％；前三季營業虧損0.97億元，稅後純益2.45億元，EPS 0.61元。

永純（4711）第三季EPS 0.11元，較第二季損益兩平、去年同期虧損翻倍推進；前三季營業利益0.016億元，稅後純益0.07億元，EPS 0.12元，年增500％。

國碳科產品分成防火工程及防火材料；除提供連工帶料服務，也協助一站購足所需的防火材料。

國化對轉投資和淞今年營運抱持正面看法。目前持有和淞股權約27％，未來也將保持持股20％以上水準。另高雄廠舊址經貿段一小段第29地號土地（3,096.02 坪）及第5地號土地（876.08坪），將依股東會決議，伺機規劃出售。

東鹼硫酸鉀事業透過多元化市場銷售策略，有效降低對單一市場變動的依賴，並持續強化航運事業、小蘇打、液體氣化鈣營運推進。