高雄市一名4歲男童因母親同居男友虐待陷入植物人狀態，高雄市社會局表示，已立即會同檢警啟動重大兒虐偵辦，提供醫療、安置及心理關懷協助，並聲請保護令、對施虐者提獨立告訴，以維護兒童安全與權益。

事件發生於今年9月15日，劉姓男童與10歲哥哥在家吃餅乾掉屑，母親同居的26歲鄭姓男友要求兩兄弟半蹲受罰，劉童向鄭男比出中指挑釁後，鄭男情緒失控，抓住劉童頭部撞擊陽台牆壁，造成顱內出血及多處瘀傷，男童連續三天喊頭痛，直到第四天在家昏迷，母親才送醫，醫師檢查發現嚴重腦水腫及腦疝，昏迷指數僅剩3。

檢方指出，鄭男否認犯行，但男童哥哥證述、驗傷報告及醫療鑑定證明鄭男長期凌虐兩兄弟，其中劉童傷勢已造成終身重度損害，依「剴剴案」修法後《刑法》兒虐致重傷條款，檢方具體求刑12年，為全國首例。

社會局表示，案件涉及的幼兒園如未依規定通報，也將依兒少法第53條通報規定，處新台幣6000元以上6萬元以下罰鍰，未來將持續追蹤男童及家人後續安置與復健，確保兒少獲得完整保護與權益。

