為協助品牌精準掌握檔期動能，SHOPLINE 連續3年舉辦「檔期實戰班」，進一步追蹤參與商家成效，檔期業績較去年同期成長近6成，其中表現最突出的寵物用品品牌更創下72倍的漲幅，業績遠優於市場平均。除此之外，今年SHOPLINE首度攜手合作夥伴Tagnology移師台中開設實體課程，吸引近300位品牌主參與，並有近50間品牌開通Tagnology的Instagram用戶口碑內容牆服務，藉由整合社群內容強化轉換率。

根據過往數據，11月單月表現較全年平均高出1.4倍，其中超過6成業績集中於11/1至11/15，顯示雙11檔期已成為決定品牌全年營收表現的關鍵時段。

SHOPLINE觀察，今年雙11整體銷售表現呈現三大顯著趨勢，1.消費節奏提前與延長3周，品牌檔期規畫進入「長線佈局」新常態；2.從理性囤貨到情感共鳴，保健品、文創旅遊類別成長亮眼；3.促銷玩法多元化，「名人代言」與「團購」成品牌成長引擎。

SHOPLINE與LINE Shopping展開策略合作，為商家打造多元創新的媒體曝光形式，協助品牌拓展流量來源與銷售通路。展望年末電商旺季，SHOPLINE看好整體品牌營收與買氣穩健成長，並將持續以「零售解決方案」、「專業顧問服務」、「開放生態圈」、「知識賦能」四大核心並進。