為推廣廉潔理念、深化誠信教育，苗栗縣政府13日舉辦第2屆「音樂廉想」創作歌曲頒獎典禮，邀請青年學子以音樂創作展現對廉政價值的理解與詮釋，讓誠信精神以更親近生活的形式傳遞至校園與社會。

縣政府表示，「音樂廉想」創作歌曲競賽去年首度舉辦即獲熱烈迴響，吸引眾多學生及社會人士踴躍參與。今年活動延續正向能量，自5月至9月徵件期間，吸引許多熱愛音樂的青年學子組團報名。參賽學生在老師、家長與同儕的支持下，利用課餘時間投入詞曲創作與舞台練習，以行動實踐廉潔教育的精神。

頒獎典禮現場邀請前3名得獎團隊上台演出，將創作成果呈現給觀眾，展現音樂才華與團隊默契。其中，國立師範大學音樂系學生以精湛的演出與動人作品《真心的方向》奪下金獎，贏得現場熱烈掌聲。

本屆得獎名單包括：金獎〈真心的方向〉李龍、楊凱翔、賴心瀅；銀獎〈光在心上走〉邱薏安；銅獎〈Justice〉凃智中。佳作則由〈正義的代價〉趙子翔、〈Utopia！！〉邱苡澄與田克裘、〈再見，曾經〉及〈致黑暗的自己〉黃怡瑄，以及〈迷霧〉柯郁欣、蕭子頡、林佩蓁、鄭祥文、王紹安等作品獲得。

縣府祕書長陳斌山表示，廉潔是政府對民眾的重要承諾，感謝學校與學生們以創意音樂作品共同推廣廉政理念，讓廉潔教育更貼近生活、深入校園。縣府將持續結合教育與文化力量，推動廉能與誠信價值，營造透明、有溫度的施政環境，讓廉潔精神在青年世代中持續傳唱。