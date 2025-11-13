慢性淋巴性白血病（CLL）約占所有白血病10％，台灣每年新增約270例，發病年齡多為60～70歲，9成55歲以上、9成合併慢性病。醫師指出，過去CLL只能化療，療效有限、副作用大；近年出現新一代標靶藥，健保署10月起擴大給付第1、2、3線患者都能受惠，並可透過固定療程，縮短用藥時間。

台大醫院血液腫瘤科醫師田豐銘說明，慢性淋巴性白血病與基因突變密切相關，基因突變多是後天導致，空氣、食物、水、年紀等因素，都可能誘發造血系統病變。此疾病進程緩慢，平均病程達10至20年。

2021癌症登記報告顯示，病友初次療程以化療占4成、標靶治療占2成。田豐銘說，過去只能使用化學治療，但特定基因變異者治療成效不佳；近年出現新一代口服標靶BTK抑制劑，針對特定基因變異者，反應率更高、副作用低，不過須長期用藥，治療費用也較高。

田豐銘表示，研究證實，BTK抑制劑可顯著延長疾病無惡化生存期，降低72％疾病進展或死亡風險，優於化療。健保原納入第一線用藥給付，不過僅限17p染色體缺失、TP53基因突變等高風險族群。

今年10月起，健保署擴大給付新一代口服標靶BTK抑制劑，用於「非IGHV突變」第二線治療、「全基因表現型」第三線治療，預估2年嘉惠300名患者；未來第一、二、三線都能使用，患者在前後線治療，均能獲得完善選擇與健保支持。

另外，食藥署也核准「雙標靶組合的14個月固定療程」新適應症，可望大幅提升患者生活品質。研究顯示，新標靶藥組合療法，相較化療可降低35％疾病進展或死亡風險，且停藥後仍能維持疾病控制、延長疾病無惡化生存期。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說，固定療程療法，讓患者不必承受化療副作用，且有機會不再終身服藥，避免長期用藥累積毒性；CLL治療進入「可停藥」階段，轉向積極長期控制、精準治療，讓患者有機會重返正常生活，生活品質明顯提升。

田豐銘提醒，BTK抑制劑適用所有基因型，但潛在副作用包括心律不整、血壓升高、出血等，有心律不整、高血壓、服用其他抗凝血劑、有出血體質者，可能需要調整劑量，從低劑量開始嘗試、密集回診，評估是否適用。