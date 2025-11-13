在高雄旗山廣福社區，一群70多歲的客家阿嬤，用種花與繪本延續客家文化，她們親手種下夜合花、含笑、桂花等象徵客家精神的植物，一邊照顧花園、一邊說著勤勞堅毅的生活故事，並把花的模樣畫進繪本裡，讓孩子從土地與畫筆中認識客家文化，讓客家精神代代綻放、傳承不息。

廣福社區理事長陳楊華枝表示，夜合花被稱為「南方客家的花」，代表女性堅強又溫柔的特質，她說，這群阿嬤用雙手打造的花園，不只是觀賞的地方，更是一座會說故事的花園，未來將開放參觀，由阿嬤親自導覽，介紹花與客家生活的關聯。

「我們老了，腳慢一點沒關係，客家的根要留著。」阿嬤笑著說，對她們而言，花園裡的每一株植物都像客家人一樣，雖然不起眼，但生命力強、能在風雨中開花。

阿嬤鄧富蓮最愛含笑花，她說每次畫這花就想起以前照顧全家的阿嬤，那股勤勞又堅強的精神就像花一樣不怕苦；另一位阿嬤周梅英則喜歡桂花，她笑說：「桂花的香氣久、生命長，就像我們客家人，越老越有味道。」

除了打造花園，阿嬤們也參與「客家植物繪本」計畫，把對花草的感情化成畫作與故事，社區將集結出版，讓孩子從繪本中認識植物與客家文化，讓花園裡的故事延續到書頁之中。

繪本老師李宜諭表示，這次的「拈花惹草找故事」繪本，是想從早期手巾寮生活中找出人們吃的、用的、看的植物，延續客家人「用花敬祖」的文化，現在這樣的文化在廣福又重新綻放，花開得香，也開出了文化的根。

未來，廣福社區將結合食農教育，邀請孩子走進花園體驗種花、認識植物與客家生活，當夜合花香再度飄滿園時，阿嬤們的故事也將隨著花香一代代傳下去。