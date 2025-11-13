台南市議員吳通龍13日在市議會總質詢時，關心烏山頭水庫設置水面型光電板清洗是否使用清潔劑，建議市府未來公開清洗過程減輕民眾疑慮。市長黃偉哲表示，將要求清洗面板時應公開透明，要有里長或地方代表到場監督。未來設置期滿後，期望與中央以溝通方式協調，若地方有反對意見，將請求中央於該處不再設置光電板。

吳通龍表示，最近被市民問到「烏山頭水庫為何被種電？」地方的議員事前完全不知情，他質疑烏山頭水庫兼具灌溉與民生用水功能，「連船都不能隨意下去的水域被種電，百姓當然不安」。

經發局長張婷媛表示，烏山頭水庫為中央經濟部公告設置太陽能系統裝置合法區域，關於民眾擔心會使用清潔劑清洗面板部分，將會向農田水利署及能源公司反映，清洗時間應透明公開。嘉南管理處每年五次檢測水質，15項指標均符標準。環境部亦證實水質無異常，且透明度符合標準。市府將配合中央政策，並建議公開檢測資料，確保資訊透明與民眾安心。

吳通龍強調，同意與否地方政府不可能毫無權限，地方不同意就不能做，要求一期屆滿後不得延長，二期更不應核准。

外界質疑業者使用清潔劑洗光電板恐影響水質，依合約明定不得使用清潔劑，但民眾仍存疑。黃偉哲允諾，將要求業者清洗面板時主動通知市府，並邀請里長與民眾搭船至現場了解。

黃偉哲指出，官員與民代、百姓的落差就是，科學檢驗水質沒有影響，國外包括日本、美國、大陸都有，「但台灣為什麼不行？就是民眾反對」，執著於爭議無助解決歧見，重點是溝通。烏山頭水庫設置的兩大問題，一是法律沒有規須定經過地方政府同意，二是實際問題，地方政府可以表達意見，「地方有反對意見，一期期滿後不再延長」，市府也會表達不同意再設置二期。