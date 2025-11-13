普發現金1萬元日前才開放登記，就傳出有民眾被詐騙。根據內政部統計，至11月10日，有7件被害案件發生，總共財損為新台幣827餘萬元。對此，內政部長劉世芳今（13）天表示，將製作紅布條發送到傳統市場、鄉下地區的美容美髮院，提醒民眾不要被詐騙集團騙了。

根據內政部統計，至11月10日，計有7件被害案件發生，1件為釣魚郵件，連結假冒普發現金網站盜刷信用卡，財損為5萬餘元；4件為假冒檢警，財損分別為51萬餘元、84萬元、320萬元及367萬餘元；2件為騙取金融帳戶卡片，財損0元。

對此，劉世芳於部務會報會後記者會表示，普發現金政策已經上路，但內政部、警政署同仁非常辛苦，通過很多不同的管道提醒全民不要被詐騙集團詐騙，所以內政部現在結合財政部，除在一般的警廣、教育廣播電台、台北廣播電台之外，警政署系統也請全台各地AM小功率電台協助進行防詐宣傳工作，同時結合國台客三語言系統，希望提供給偏鄉地區的老弱婦孺參考。

劉世芳指出，內政部也製作紅布條給傳統市場以及鄉下地區的美容美髮院。她特別強調，不是連鎖知名的美髮院，而是在菜市場旁邊，幫人洗頭歐巴桑開的美髮院，這些地方都會發送紅布條，希望民眾不要被詐騙集團騙了，這是目前能努力的部分。