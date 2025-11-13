國立台東大學教授張育銓歷經十多年研究與申請，今年10月通過衛福部食品原料安全評估，正式核准「乾燥荖葉葉片」可作為食品原料使用，未來可用於辛香料與食材開發，為荖葉產業開啟新出路。

荖葉在原住民族傳統文化中，具有食用與藥用價值，亦常見於祭儀活動中，然而長期與檳榔綁在一起，被視為致癌物來源之一，導致種植面積逐年萎縮，據統計，台東荖葉種植面積曾逾1400公頃，如今僅剩約700公頃。

張育銓指出，若荖葉持續依附在檳榔產業下，整體產業恐將崩盤，因此發展其他用途勢在必行。不過，農民對此仍持保留態度，認為傳統銷售通路仍以檳榔攤為主，要轉型不容易。

張育銓強調，此次通過僅限乾燥葉片作辛香料使用，是荖葉產業的重要轉折，未來將持續進行新鮮荖葉入菜的動物實驗，並評估發展生技產品的可行性，讓荖葉產業有機會轉型升級。

台東農改場副場長盧柏松指出，未來將持續將荖葉列為重要經濟作物輔導，協助農民改善栽培方式與安全用藥，「希望能達到無農藥殘留，提升產品附加價值」。