陸政協駁 炮製新詞黑中國

2018年03月03日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

全國政協13屆1次會議前記者會2日在北京人民大會堂舉行，大會發言人王國慶接受提問。（新華社）

大陸全國政協13屆第1次會議今日登場。針對西方輿論認為北京透過文化傳播等「銳實力」作法，干涉西方國家內政，大陸全國政協發言人王國慶昨表示，有些西方人大腦還停留在冷戰時代，這種充滿歧視偏見炒作，根本是新版「中國威脅論」；如此「炮製新詞，黑中國已經不是第一次」。

全國政協會議今日下午3時將在北京人民大會堂開幕，15日閉幕。預備會議昨選出主席團，香港電台報導，中央政治局常委汪洋當選主席團常務主席；按慣例汪洋將出任13屆全國政協主席一職。

王國慶昨在政協會前記者會上批評西方所謂「銳實力」說法，「炮製新詞，黑中國已經不是第一次，相信也不是最後一次」；「西方有些人身體進入21世紀，大腦還停留在冷戰時代」。同樣的事，西方是展現軟實力，大陸卻成別有用心的銳實力。

王國慶直言，西方某些勢力頑固地堅持冷戰思維和雙重標準，對大陸充滿偏見、歧視與敵視，本質上是「中國威脅論」新版本。世界各國應齊心協力打造「人類命運共同體」，而非以對抗思維製造藩籬，彼此猜忌詆毀。

此外，王國慶也反駁美方當年支持大陸加入世貿組織（WTO），並未讓大陸經濟更加開放的說法。他稱，中國有句老話，「大要有大的樣子」，大國更應該言而有信，不能出爾反爾。事實勝於雄辦，大陸堅定支持開放型世界經濟，「中國開放的大門只會越來越大」；讓各界擔憂的，反倒是美國單邊主義做法。

(中國時報)