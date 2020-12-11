新冠疫情期間歐洲和東南亞的製造及組裝廠暫時停產，以及汽車業對晶片的需求高於預期，導致當前出現晶片供應瓶頸。標普全球評級發表報告表示，短缺問題不會阻礙中國汽車業的復甦。全球整合元件製造商（IDM）擴大產能以及車企優先生產更受歡迎的車型，將有助於車企應對晶片短缺的問題。

該機構認為，晶片短缺主要影響運用更多電子設備（例如電子控制單元和電子穩定程序）的中高端車型生產。

標普全球評級信用分析師陳智豪表示，據悉車企正在對生產進行調整，以優先生產銷量最好的車型，從而最大限度利用手上現存而市場供應最緊缺的電子零部件。車企正在與相關供應商進行協調，以穩定到2021年第一季將最為短缺的電子零部件供應。隨著全球整合元件製造商的產能爬坡，供應吃緊的情況將很可能在6個月內逐步緩解。

2020年汽車業表現優於預期，未來仍高度依賴進口晶片。報告指出，2020年前十個月的大陸汽車銷量年減4.7％，整體表現正處於優於該機構此前預期的全年6％－9％降幅的軌道。預計2021年大陸新車銷量將增長4％－6％，該預測假設中國經濟持續復甦，進而提振消費者信心。

標普還認為，由於要求高穩定性，大陸晶片製造商將需要數年時間以滿足車企的測試和認證標準，未來幾年中國汽車業可能仍將高度依賴進口晶片。當前，中國95％的汽車微控制單元都是依賴於進口。

(工商 )