巴黎時裝周－時裝周玩創藝 秀場嗨翻天

全新登場的「Loubi In Progess」系列搬出前衛概念，皮尺、手撕紙袋等材質加上未經皮革包覆的裸露鞋跟，均展現出品牌的大膽創意。（陳張眾攝）

友善列印
中國時報
報導
名為「Let Me Know」的系列，Christian Louboutin先生玩味當下流行的logo趨勢，刻意用毫無意義的字母堆疊成酷似標誌般的詼諧字串。（陳張眾攝）
SONIA RYKIEL秋冬大秀謝幕時，請出80年代英國女子團體Bananarama合體，一曲〈Venus〉令與會嘉賓無不隨之搖擺。（CFP）
Christian Louboutin 2018秋冬發表室內，品牌為呈現以室內裝潢為靈感的「幾何設計」系列，特為作品打造了一棟紅色公寓。（陳張眾攝）
為慶祝邁入50周年的SONIA RYKIEL，藝術總監Julie de Libran透過音樂為靈感，於造型中蘊藏歡愉的女性自主力量。（CFP）
Elie Saab 2018秋冬系列取材維多利亞時期的服裝輪廓，並用背景音樂製造出帶些不羈特質的反差感。（CFP）
近似家徽般堆疊的Elie Saab 2018秋冬logo裙裝，亦於優雅中烘托出年輕精神。（CFP）

巴黎時裝周愈演愈熱，各家更藉不同發表方式展示2018秋冬系列靈感，比利時設計師Veronique Leroy就將發表移至一家獨立電影院內舉辦，並用影片放映的形式呈現，藉以白背景和自然畫面對比，凸顯新作中服裝輪廓的份量感。邁入50周年的SONIA RYKIEL，則大張旗鼓在秀上請回80年代英國女子團體Bananarama合體，一曲〈Venus〉令與會嘉賓無不隨之搖擺。

自針織女王手中接管品牌的藝術總監Julie de Libran，將自身年輕時所選聽的音樂化為2018秋冬系列靈感來源，於舞台上送出向搖滾、新浪潮及流行音樂等樂種致敬的造型。品牌經典的針織衫，改以前短後長的上衣剪裁或長版洋裝現身，強調肩線的大衣及西裝外套，搭配模特臉上堆滿的笑容，反映出設計師想透過品牌傳達女人的自主天性。

柔美恣意的Elie Saab，亦在2018秋冬高級成衣大秀背景音樂中玩出反差小把戲，電台司令的〈Creep〉樂聲中，擷取自維多利亞時期的高領、荷葉皺褶於煙幕中飄逸浮現，近似家徽般堆疊的logo裙裝，亦烘托出優雅中的年輕精神。

紅底鞋Christian Louboutin的發表室裡更是繽紛，設計師為2018秋冬新品造了一棟紅色公寓，呼應「幾何設計」系列以60、70年代磁磚、壁紙、桌腳等室內裝潢為靈感的小巧思。而全新登場的「Loubi In Progess」系列也搬出前衛概念，皮尺、手撕紙袋等材質加上未經皮革包覆的裸露鞋跟，均展現出品牌的大膽創意。

(中國時報)

百貨排隊美食 1元商品最殺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。