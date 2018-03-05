巴黎時裝周－時裝周玩創藝 秀場嗨翻天

2018年03月05日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

名為「Let Me Know」的系列，Christian Louboutin先生玩味當下流行的logo趨勢，刻意用毫無意義的字母堆疊成酷似標誌般的詼諧字串。（陳張眾攝）

SONIA RYKIEL秋冬大秀謝幕時，請出80年代英國女子團體Bananarama合體，一曲〈Venus〉令與會嘉賓無不隨之搖擺。（CFP）

Christian Louboutin 2018秋冬發表室內，品牌為呈現以室內裝潢為靈感的「幾何設計」系列，特為作品打造了一棟紅色公寓。（陳張眾攝）

為慶祝邁入50周年的SONIA RYKIEL，藝術總監Julie de Libran透過音樂為靈感，於造型中蘊藏歡愉的女性自主力量。（CFP）

Elie Saab 2018秋冬系列取材維多利亞時期的服裝輪廓，並用背景音樂製造出帶些不羈特質的反差感。（CFP）

近似家徽般堆疊的Elie Saab 2018秋冬logo裙裝，亦於優雅中烘托出年輕精神。（CFP）

巴黎時裝周愈演愈熱，各家更藉不同發表方式展示2018秋冬系列靈感，比利時設計師Veronique Leroy就將發表移至一家獨立電影院內舉辦，並用影片放映的形式呈現，藉以白背景和自然畫面對比，凸顯新作中服裝輪廓的份量感。邁入50周年的SONIA RYKIEL，則大張旗鼓在秀上請回80年代英國女子團體Bananarama合體，一曲〈Venus〉令與會嘉賓無不隨之搖擺。

自針織女王手中接管品牌的藝術總監Julie de Libran，將自身年輕時所選聽的音樂化為2018秋冬系列靈感來源，於舞台上送出向搖滾、新浪潮及流行音樂等樂種致敬的造型。品牌經典的針織衫，改以前短後長的上衣剪裁或長版洋裝現身，強調肩線的大衣及西裝外套，搭配模特臉上堆滿的笑容，反映出設計師想透過品牌傳達女人的自主天性。

柔美恣意的Elie Saab，亦在2018秋冬高級成衣大秀背景音樂中玩出反差小把戲，電台司令的〈Creep〉樂聲中，擷取自維多利亞時期的高領、荷葉皺褶於煙幕中飄逸浮現，近似家徽般堆疊的logo裙裝，亦烘托出優雅中的年輕精神。

紅底鞋Christian Louboutin的發表室裡更是繽紛，設計師為2018秋冬新品造了一棟紅色公寓，呼應「幾何設計」系列以60、70年代磁磚、壁紙、桌腳等室內裝潢為靈感的小巧思。而全新登場的「Loubi In Progess」系列也搬出前衛概念，皮尺、手撕紙袋等材質加上未經皮革包覆的裸露鞋跟，均展現出品牌的大膽創意。

(中國時報)