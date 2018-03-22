高市文化局長 情定萬歲少女

2018年03月22日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市文化局長尹立要結婚了，另一半是相識27年的專科同學，也是國內知名插畫藝術家萬歲少女蔣涵玶。兩人原以為要當一輩子的朋友，直到5年前，在駁二藝術特區為不同領域的文創產業打拚時，才驚覺，眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處！

在樹德科技大學任教的尹立，2009年受邀到駁二特區策展高雄設計節，自此結下不解之緣，帶領師生積極灌溉耕耘這塊南台灣的文創苗圃。

後來，駁二特區知名的工人漁婦公仔素坯邀請插畫家與藝術家現場創作，蔣涵玶受邀，2人再重逢。

在台北工作求學的蔣涵玶，認同駁二特區理念，2015年前決定返鄉貢獻所學，一群志同道合朋友到駁二開設藝廊。

籌設過程中，發生空間設計問題，遠水救不了近火，蔣涵玶想到老同學，尹立於是扮演救火隊善後，才知道老同學要返鄉貢獻心力了。

於是，駁二的創庫裡，兩人分享文創理念，也會因意見分歧而有爭執，愛苗就因文創而悄悄滋長。4年前的黃昏，尹立鼓起勇氣執起蔣涵玶的手，她沒有拒絕，於是朋友成了戀人，駁二是每天約會的地方，文創是最佳掩護。

文創圈的好友們都被蒙在鼓裡，直到時任文化局長的副市長史哲巡視園區時撞見2人的甜蜜，戀情才藏不住了。

這個周末，文創圈的金童玉女決定白頭偕老，尹立不改低調個性，文化局裡同仁多不知情，史哲將代表媒人「駁二特區」擔任介紹人，消息才走光。

從萬歲少女變身局長夫人，蔣涵玶也將忍痛捨棄最愛的駁二特區，退出藝廊經營團隊，在背後支持尹立繼續未完的文創大夢。

(中國時報)