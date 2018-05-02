衛福部拍板 全職居服員 月薪32K起跳

2018年05月02日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

我國現有2.3萬多名照顧服務員（照服員），但仍有8000多人的缺口，當中包含須深入個案家中服務的居家照顧服務員（居服員）；為提高誘因，衛福部昨宣布，全職的居服員，月薪32K起跳，若採時薪制則200元起跳，前往案家的交通時間，每小時至少支薪140元，預計今年8月將可全面實施。

衛福部今年1月正式推行長照給付和支付制度，周一發函各地方政府，明定居服員的薪資「樓地板」，由地方政府輔導轄內機構；此舉涉及合約更動，衛福部將給予3~6個月緩衝期，若輔導順利，今年8月可全面實施，違反規定者，政府將不再續約。

衛福部昨日公告，領月薪的居服員，月薪至少32K，領時薪者則不得低於200元，前往個案家的交通時間也算工時，每小時至少140元。衛福部長照司籌備辦公室專委周道君說，調查發現，目前約3成居服員是月薪或拆帳，月薪平均約31K，另7成領時薪；民團指出，目前居服員時薪約170元。

周道君說，過去的長照支付制度是採時薪制，且「不同工卻同酬」，使得大家多只想服務輕症個案，現行的新版長照支付制度，改為「不同工、不同酬」，服務較重症的個案、或假日出勤，機構能獲得較高的補助。

周道君補充，機構若不願分享獲利，給較辛苦的照服員多一點薪水，就會降低照服員照顧重症者、假日出勤的意願，進而讓機構獲得的補助降低，達到制衡「慣老闆」的作用；他強調，月薪3.2萬元和時薪200元，都只是「樓地板」，若願意服務重症個案或假日出勤，薪水還會更高。

但台灣居服策略聯盟名譽理事長涂心寧批評，此政策急就章，一來，可能讓不認真的居服員，同樣領32Ｋ，二來，政府若真的重視長照人才，為何不將樓地板薪資調的更高？她指出，過去調查發現，除了薪資，成就感和自信也是居服員重視的環節，呼籲政府應就此提出具體措施，才能在吸引新血之餘，減少原有的人才流失。

(中國時報)