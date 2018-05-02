2018年05月02日 04:10 中國時報 賴祥蔚

當此國家內憂外患之際，要談通訊傳播委員會（NCC）找錯委員，真是太小的題目。

說內憂外患一點也不誇張，內政才剛發生不當年改引發的街頭流血衝突，緊接著又是政治力公然干預大學自主的風波，外交則是多明尼加宣布跟我國斷交。國事如麻，千頭萬緒。在這種關鍵時刻，政府用人與各項政策更應該謹慎小心，才能逐一化解台灣面臨的挑戰與困境。在這當中，新公布的通訊傳播委員提名名單，顯然不符合期望，不談不行，因為這不是台灣通訊傳播產業健全發展最需要的人選。

兩位新提名委員都學有專精，所以人不是問題，問題是他們的專長都集中在資訊安全這一塊，這是台灣通訊傳播產業最迫切要處理的問題嗎？顯然不是。當前的台灣通訊傳播產業，最主要的問題是什麼？當然是無法健全發展、漸漸失去競爭力。國家通訊傳播委員會作為主管機關，應該要找到最能夠解決這些問題的專家學者擔任委員。通訊傳播委員總共只有7人，如今一口氣就新增了兩名資訊安全專家，是否符合需要？比例會不會太高？答案一看自明。

回歸法律來看，《國家通訊傳播委員會組織法》第1條明文揭櫫：「行政院為落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主，有效辦理通訊傳播管理事項，確保通訊傳播市場公平有效競爭，保障消費者及尊重弱勢權益，促進多元文化均衡發展，提升國家競爭力，特設國家通訊傳播委員會。」台灣的通訊傳播產業現在欲振乏力，連帶影響了國人的言論自由與表現自由，畢竟拍台劇的人越來越少，國人怎麼透過編劇或演戲來表現呢？至於媒體專業自主、保障消費者與尊重弱勢、促進多元文化、提升國家競爭力，當大家都只能看境外劇，自然也就都成了空話。

前面這些問題都不是資訊安全專家能解決的，既然如此，一口氣提名兩名資安專家，絕對無法補強通傳會的法定功能。

進一步來說，行政院如果關心政府的資訊安全，按照現行架構，本來就有「國家資通安全會報」，行政院也有資通安全處，相關專家學者如果要貢獻，應該納入此一架構。如果關切的是產業的資訊安全，一來目前產業似無重大需求，二來即使有需求也不勞通傳會過問，最多只要建立完善的資訊安全標準即可，這需要兩位專任的通傳委員嗎？令人不解及好奇。

國事紛亂，政府高層應該提綱挈領，先明辨問題所在，找到合適的人才，然後授權擬定完善政策，按步落實，才能真正解決問題。（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)