陪掃墓送土地 借錢電話接不完

謝姓老先生登報徵乾女兒，通過面試陪掃墓還可以拿到1800坪大的土地。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

「我要認孝順乖巧吃素女兒、我在苗栗南湖山上有1800坪土地，如有人願意陪我去掃墓以及到山上工作，我就把這塊地送給她！」70歲謝姓老翁19日在報紙刊登分類廣告徵乾女兒，只要符合條件就送她市價千萬的土地。消息一出，謝翁整天借錢電話接不完，困惱不己。

謝翁是台北萬華人，2015年曾刊廣告徵工讀生陪老人看夜景、掃墓廣告，無人聞問，但他19日刊廣告徵求乖巧吃素的乾女兒，通過面試陪掃墓，可獲苗栗1800坪土地，卻是電話接不完。

謝翁認為自己子女對他疏於關懷照顧，擔心死後無人祭祀的窘境，因此刊登廣告「要認孝順乖巧吃素的女兒」。他說，5、6年前以6、700萬買下苗栗南湖1800坪山坡地，因高鐵開通加上浪漫台3線計畫，土地現值1000萬。他認為吃素者較善良，不敢殺生，希望能徵求符合條件的乾女兒，替他掃墓、到山上掃地割草，願贈與土地。

謝翁怒稱，他僅在廣告中要求有意者須將照片、電話號碼與身高、體重寄至他指定的嘉義市地址，但媒體卻公開他電話，讓他被誤認是有錢人，一早就接獲一堆借錢電話，有人自稱罹癌需金錢援助，不斷打電話讓他飽受困擾，擔心對方會謀財害命，也怕家人知道此事會罵他。

(中國時報)

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