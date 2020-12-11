為鼓勵民眾下載使用「財政部統一發票兌獎APP」，並於該APP設定領獎帳戶，財政部中區國稅局舉辦統一發票推行暨「開麥啦！APP兌領獎超便利」租稅宣導活動，總共吸引超過16.7萬人次瀏覽活動網頁及53.7萬張雲端發票參加活動。

民眾只要儲存雲端發票2張並成功回答稅務問題即可進行拉霸遊戲1次，就有機會抽中50元超商購物金，活動開始後，短短七天內1,600份超商購物金就全數送出。

另中區國稅局為鼓勵民眾於財政部統一發票兌獎APP中設定領獎帳戶，加碼增設「領獎設定加碼抽」活動，並在12月10日於會計師見證下舉辦抽獎，以電腦隨機方式抽出幸運得獎者，獎項有MacBook Air（1名）、iPad Pro（1名）、iPhone 12 mini（1名）、Apple Watch（1名）及全聯禮券3千元（12名） 。

國稅局指出，得獎名單已在10日下午公布在活動官網及FB粉絲專頁，同時也以手機簡訊通知所有得獎者獲獎訊息，得獎人必須在指定期間內以紙本填寫領獎資料，否則逾期就會視同放棄。

(工商 )