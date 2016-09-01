克里斯小子持槍威脅案有鬼 女方疑點重重爆設局

克里斯小子因持有致命武器並威脅他人而被逮，但他宣稱這是女方不爽被趕出他的豪宅，為報復而捏造的謊言。(左／達志影像、右／翻攝自instagram)

相傳有黑道背景、曾家暴小天后蕾哈娜的嘻哈歌手克里斯小子(Chris Brown)，這兩天闖了大禍，他被通報持槍抵住去他家開趴的「加州小姐」柯蘭(Baylee Curran)的頭，嚇得女方逃出他的豪宅，並且報警抓人，而克里斯小子事後還死撐在家跟警方對峙了長達11小時，又莫名從窗戶丟出一個裝著槍械的行李包，最終仍被持有搜索令的洛杉磯警方逮捕，折騰一晚後以25萬美元（約800萬元台幣）交保，但他的律師卻宣稱，一切指恐並非事實。

克里斯小子被以「持有致命武器」的罪名逮捕，而在他交保後，除了委任律師為他喊冤外，又有新證詞，案情似乎不單純，據TMZ報導，當天與加州小姐柯蘭一同去克里斯家開轟趴的友人跳出來，表示當天是他帶柯蘭前往克里斯小子家，但他比柯蘭早一步離開了，之後接到她的簡訊，裡面寫道：「這狗X養的準備遭殃吧」，讓他覺得情況有異，他同時也認為柯蘭不是那種容易惹人生氣的人，而克里斯小子事後也反擊，表示柯蘭是出於不爽所以捏造了整起事件，一切都是因為他將柯蘭趕出家門，於是女方發怒而生了報復之心。

(中時電子報)