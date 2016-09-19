引退儀式後 陳金鋒因傷下二軍
Lamigo桃猿昨日為陳金鋒舉行引退儀式，桃園球場20052名球員不捨地歡送鋒哥，美中不足的是，他單場4打數沒安打，還吞下3K，而就在引退儀式結束後，桃猿總教練洪一中19日證實，陳金鋒因腰傷下二軍，至少先休一周。
早在陳金鋒初宣布今年打完就退休後，桃猿就訂在9月18日要替他舉行引退儀式，然而就在前一周，陳金鋒還一直有右邊豎脊肌和擴背肌不適的狀況，為了能在918當天出賽，他前一天特地到醫院打消炎針。
但傷勢顯然還是影響鋒哥表現，18日他4打數沒表現，而因傷勢不輕，經過防護員評估後，桃猿也在引退儀式舉行完後，將陳金鋒降二軍休息。桃猿接下來還有18場比賽，本季結束之前，是否還有機會看到鋒哥在一軍揮棒的身影？洪總表示，陳金鋒何時回一軍還要視他傷勢及身體狀況而定。
(中時電子報)
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