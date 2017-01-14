談2018 黃國昌：幫新世代台灣人進議會
時代力量黨主席黃國昌今天表示，2018年是重要的一年，在2018年的時候，幫助更多有理想、熱情、新世代的台灣人，送進各地的議會中，實踐推展新政治的價值。
時代力量今天舉辦2週年黨慶餐會，包括親民黨秘書長劉文雄、立法院秘書長林志嘉、李登輝基金會秘書長王燕軍、國會觀察基金會姚立明等人都受邀出席。
黃國昌致詞表示，結束了2016年的國會選舉後，他們在立法院努力推動選前作出承諾的各項法案，以及扮演理性監督的角色。
他說，展望未來，2018年是重要的一年，也是因為這樣，他們陸續在台北市、新北市、新竹、苗栗、台中、雲林、高雄等地，成立黨部與辦公室。
他說，這是一個公開的平台，能夠結合在地社區、公民團體，了解在地的議題，在2018年的時候，幫助更多有理想、熱情、新世代的台灣人，送進各地的議會中，實踐推展新政治的價值。
黃國昌也感謝這兩年所有朋友對於時代力量的支持、鼓勵與鞭策，他說，包括他在內與所有主席團，以及決策小組，絕對不敢忘記對大家曾做過的許諾，也絕不敢忘記所堅持的價值，不管路途再艱難，都會攜手共進。1060114
(中央社)
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