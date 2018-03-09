2毒蟲比特幣買大麻 租豪宅改造大麻工廠

2018年03月09日 15:14 中時 盧金足

偵查第八大隊偵三隊隊長李宏倫表示，查獲大麻毒品數量甚鉅，估計查獲毒品市價約3600萬餘元，如流入市面恐毒害上千人次。（盧金足攝）

警方破獲以比特幣支付大麻種子費用，並租用豪宅種植大麻工廠案。（盧金足攝）

刑事警察局偵查第八大隊9日宣布偵破以比特幣支付大麻種子費用，並租用豪宅種植大麻工廠案！檢警調查嫌犯以比特幣於國外大麻種子網站購入大麻種子後，從網路學種植及製造大麻技術，利用定時器、電風扇、土壤酸鹼檢測器等設備，密室保持良好通風及溼度，被警方一舉破獲，估計查獲毒品市價約3600萬餘元，如流入市面恐毒害上千人次。

偵查第八大隊偵三隊隊長李宏倫表示，先前偵辦破獲大麻製造工廠，經向上溯源，發現張嫌（男、31歲）、廖嫌（男、31歲）兩人涉嫌重大，報請雲林地檢署指揮偵辦，長期埋伏蒐證，8日上午見時機成熟攻堅，當場查獲廖嫌持有大麻16公克，及於張嫌租屋處起獲種植大麻植株81株、大麻種子105顆、大麻烘乾吊掛設備、大麻照射燈具、定時器、土壤ph值檢測器、CO2鋼瓶4支、剪刀、大麻成品1批等證物。

警方起獲種植大麻植株、大麻種子、大麻烘乾吊掛等設備。（盧金足攝）

嫌犯警訊後依違反毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦。（盧金足翻攝）

廖、張嫌向警方供稱，廖嫌兩次各以3萬元兌換比特幣，已沒有帳戶和規避警方追查，從國外網站購買大麻種子網站購入大麻種子後，兩次購買共計200顆大麻種子。

由張嫌從網路上查詢學習種植及製造大麻的技術負責種植，再起租用的豪宅地下室面積約30坪種植，讓密室保持良好的通風及合適的溼度，收成後再由廖嫌進行販售，且為躲避查緝，連廖嫌都不知種植場所位在何處。

警方表示，查獲大麻毒品數量甚鉅，若以每株大麻毒品可獲得300公克成品，1公克價值1500元，估計查獲毒品市價約3600萬餘元，如流入市面恐毒害上千人次，後續將續追查毒品來源及流向，警訊後依違反毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦。

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(中時)