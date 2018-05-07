手語正式列入台灣國家語言 立院通過國家語言發展法草案

2018年05月07日 13:05 中時 趙靜瑜

立法院教育文化委員會今(7)日審查通過「國家語言發展法草案」，文化部長鄭麗君表示，一旦該法三讀通過，文化部將會訂定施行細則，統整相關國家語言傳承、復振責任。但為不影響學生受教權益，法案中有關國家語言列國民教育基本課程的規定，會等到12年國教108年新課綱開始實施後3年才會正式上路。

召委吳思瑤則很開心表示修正草案通過，不需要進入黨團協商。

過程中文化部有備而來，沙盤推演，也徵詢許多民間團體意見，藍綠委員也對法案內容沒有太多意見，最後多數以行政院版本通過，但對於文化部、教育部到原民會必須橫向聯繫，配套的部分包括建立國家語言資料庫、書寫系統，如何與教育部現行相關語言課程與師資等都仍需要再討論。

文化部長鄭麗君表示，每個國家語言都是這塊土地上的寶貝，「我們有責任讓每種國家語言不會消亡，成為活的語言，不但要復振，還要發展。」

鄭麗君表示，文化部在法案三讀通過後之後會訂定施行辦法，並成立國家語言發展中心，與各部會協調。

鄭麗君表示，倡議國家語言發展法已經長達十幾年，歷經三波立法都沒有成功，「今天送出委員會是跨出重要的一步。」鄭麗君說，這個版本有朝野立委的共識，也歷經多場公聽會，整合民間團體意見，期待盡快三讀通過，推動國家語言的復振和發展。

根據立院教委會7日審議通過的「國家語言發展法草案」，未來法案三讀通過後，自公布日起生效。

(中時 )