淨灘總動員 高美溼地清出近7噸垃圾

2018年06月07日 18:48 中時 陳淑娥

海巡署中部分署結合慈濟慈善事業基金會等團體，共同前往溼地淨灘。（陳淑娥翻攝）

守護海洋不分你我，海巡及慈濟等團體攜手淨灘。（陳淑娥翻攝）

「海洋廢棄物」成為台灣海岸線最醜的風景！行政院海洋委員會海巡署中部分署7日在高美野生動物保護區辦理全民淨灘活動，結合慈濟慈善事業基金會等團體參與，共計清除廢棄物5136公斤、資源回收1568公斤，合計約6704公斤，其中寶特瓶約320公斤，將再製成毛毯分送給海巡及各救（災）難單位供弱勢或急難災民使用。

廢輪胎、寶特瓶、塑膠袋、破漁網、廢棄漁船浮球、一大片、一大片「海洋廢棄物」成為海岸線最醜的風景，800餘人頂著烈日在9號風車淨灘，海巡署長李仲威、慈濟教育志業執行長蔡炳坤特別參與。

慈濟志工用心撿拾走過的每一處汙染海灘廢棄物，細心的整理所清出的雜物，慈濟梧棲社區志工蔡淑芬，單獨挖掘深埋土裡的漁網，但因漁網經年累月深埋沙土裡無法順利清出，海巡署弟兄發現，特別呼叫其他弟兄過來幫忙，超過10位大漢的努力下，終於把廢棄漁網挖出，只因一個不放棄的念頭，充分發揮互助合作精神。

一天下來，共計清除廢棄物約5136公斤、資源回收1568公斤，合計6704公斤，其中寶特瓶計320公斤，將由慈濟基金會收集、清運，回收再製的毛毯，分送給海巡署及各救（災）難單位，供弱勢或急難災民使用。

中部分署表示，近年來環境汙染嚴重及過度開發、垃圾棄置等問題，海洋正面臨嚴峻的考驗，本分署除淨灘活動外，平時亦主動配合相關團體實施清淨家園活動，希望藉此能讓民眾深刻了解，海洋資源有限，保育工作刻不容緩。

「友善大地、擁抱海洋，大愛共伴，淨灘救地球，關懷人類，幸福共好，敬天愛地，淨心護健康。」慈濟基金會指出，慈濟中部港區志工有感於守護環境，從自身做起，透過淨灘的身體力行，用一點一滴的力量，換來沙灘上的一小片淨土，淨灘活動盼能喚起大家對環境生態的重視，珍惜海洋資源的心。

(中時 )