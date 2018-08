吳志揚： 不只為特定廠商做公關 公平會更陷入圖利之嫌!

2018年08月14日 19:25 中時 季節

美商高通因行動通訊的專利授權模式,於去(2017)年受公平交易委員會認定涉濫用獨占而開罰後,雙方上週達成和解。國民黨籍立委吳志揚14日就掌握之高通高層人士談話,再度重批公平會不只為特定廠商做公關,更陷入圖利之嫌!

吳志揚表示,公平會角色混淆,將自身「管制」的責任,錯認為「產業發展」而與美商高通和解。並使高通在原處分原因的權利金模式、元件層級授權上等皆無調整,就堂而皇之的讓其進入台灣市場。這份幫蔡總統準備的出訪伴手禮,犧牲的是台灣產業的利益。

吳志揚懷疑,公平會披露的高通五年產業投資方案,不光是讓外界一頭霧水,「裁罰後再轉彎」更讓自己陷入失信泥淖。角色錯亂的立場與業務權限,何能與美商高通敲定影響台灣甚深的產業方案?

吳志揚再批,當公平會藉著發表聲明,來替高通開出的「創造台灣GDP」、「提升台灣新興競爭力」、「為台灣及產業帶來正面影響」等支票背書,堂堂公平交易委員會,已成對方廠商的公共關係部門!

吳志揚再指公平會已深陷圖利嫌疑。吳志揚委員轉述高通執行副總裁Alex Rogers的談話,表示對方還高調炫耀「很高興能和公平會達成了互利互惠的方案,共同將訴訟拋到身後」(原文:“We are pleased to have reached a mutually beneficial resolution with the TFTC that puts the litigation behind us,”said Alex Rogers, executive vice president and president, Qualcomm Technology Licensing.-Press Release AUG 9, 2018),這也一併使公平會有了圖利廠商之嫌。

吳志揚發問,到底公平會給了甚麼互利互惠(mutually beneficial)的方案,讓特定廠商高通如此欣喜? 呼籲連同經濟部、科技部等有關單位在內,必須給外界一個交代,且監察院與檢調更應積極介入調查。

(中時 )