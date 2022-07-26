USR HUB「臺南市左鎮區地方創生暨大學社會責任實踐推動計畫」由國立高雄科技大學資訊管理系、文化創意產業系、企業管理系共同推動，藉由學生在校所學知識擬定創生策略，例如透過架設資訊整合網站、重新包裝農特產品等方式，並與地方關鍵夥伴合作，達到活絡偏鄉且城鄉永續發展及學生永續學習的目的。

台南左鎮地區，在地有土地貧瘠、人口老化、交通偏遠、觀光資訊缺乏整合、農特產品辨識度低等發展議題，資管系主任蘇國瑋教授、文創系陳育民教授和企管系陳文生教授共同指導學生團隊，藉由實地走訪景點與地形公園，了解當地的農業、生態、交通景點以及農特產品，針對不同客群和通路重新設計包裝和商品以做出區隔。團隊也和地區關鍵合作夥伴公舘地區等社區發展協會共同合作，深入了解社區需求，並依照需求架設網路平台，提供民眾有關左鎮公舘社區的周邊資訊，例如美食介紹或住宿娛樂等內容，以及規劃旅遊體驗行程，提供給遊客們參考，也可以直接與公舘社區預定行程，來場左鎮輕旅行。

計畫成員到泥岩惡地景點實地調查。(照片/高科大提供)

高科大師生團隊與地方教學相長，資管系蘇國瑋教授指導學生運用人機互動設計，以使用者為中心進行網站開發，過程中反覆與使用者互動進行測試，了解使用者在使用上遇到的問題並持續改進，以人為本給予使用者最好的瀏覽體驗。該網站也介紹左鎮當地的食衣住行育樂，提供農產品和體驗課程的購物網站功能，協助地方推動電子商務應用模式。

圖為左鎮農特產品展出。(照片/高科大提供)

經由市場調查了解當前趨勢，針對不同客群與通路重新設計和包裝，為左鎮選品展展出內容。。(照片/高科大提供)

企管系陳文生教授協助市場與產品調查，透過專業的市場分析資訊，藉由數據分析和市場調查，提供左鎮當地農特產品最佳的行銷建議。文創系陳育民教授協助農特產品包裝設計，運用其多年在設計及展場經營的經驗，提供當地農特產品如葛鬱金粉、葛鬱金麵、紅薑黃粉、破布子和萬壽菊茶等設計上的建議，並參考其他兩位教授的研發成果進行農特產品包裝設計與商品上架等工作，藉此讓使用者更了解左鎮農特產品，吸引更多遊客前來體驗左鎮文化之旅，幫助左鎮打響知名度，達到城鄉創生發展的目的。